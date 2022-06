Joven cortó a su novia por ‘no estar bonita’; ella se convierte en modelo

Foto: cortesía

MÉXICO.- Existen muchas razones por las cuales puedes terminar a una pareja, una de ellas quizá se el físico, ya que para muchos es un tema muy importante para poder seguir con alguien. Pues un hombre cortó a su novia por no ser bonita.

Así sucedió en este caso, que se dio a conocer a través de la red social de TikTok. Pues una usuaria, contó de manera breve su historia triste, pero con un final feliz. Seguramente, esto sí “hará sentir mal a su ex”.

En un video, la usuaria llamada kim.decker contó como pasó de una relación a la soltería debido a que su exnovio no la consideraba lo suficientemente atractiva para poder establecer una relación con ella, pues él quería a alguien más bonita.

—“¿Así que me termines porque no soy lo suficientemente atractiva?”, le preguntó la chica. “Sí, puedo conseguir a alguien más bonita, lo siento’, le contestó su ex.

Tras lo anterior, ella hizo un cambio radical en su físico y terminó convertida en toda una modelo.

‘Eres tan bonita, es increíble’ / ‘Él perdió’ / ‘Desde antes de ser modelo ya eras muy bonita’ / ‘Brillas despumes de una ruptura es la mejor venganza’ / ‘No supo apreciar tu belleza y no te merecía’, fueron algunos comentarios que le dejaron a la chica en su video de Tiktok.