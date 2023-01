Jeremy Renner, se recupera tras fracturarse 30 huesos

Jeremy Renner, conocido por su personaje en ‘Avengers’ dio a conocer en redes sociales que se rompió 30 huesos en su accidente con la máquina quitanieves que lo tuvo hospitalizado por más de dos semanas.

En Twitter dejó este mensaje:

Luego de su grave accidente se generaron diversas versiones sobre su salud, asegurando que tardaría años en su recuperación.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023