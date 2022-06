¿Habrá tercera entrega de ‘Doctor Strange’? Todo lo que tienes que saber

Recientemente se estrenó Doctor Strange 2 en Disney Plus, eso especuló sobre una posible tercera entrega.

Foto: cortesía

MÉXICO.-Muchos fans de Marvel se preguntan si Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá u una tercera entrega.

Cabe mencionar que esta película interpretada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen fue considerada una de las películas más taquilleras de este año.

El hechicero supremo, con su segunda cinta aún se proyecta en algunas salas del cine en México, tras su estreno en el país ya hace más de un mes.

Por otra parte, quien le da la vida a Steven, Benedict Cumberbatch, ha dicho que a él le encantaría protagonizar una tercera parte de este filme del universo de Marvel.

La película dirigida por Sam Raimi recaudó más de 943 millones de dólares en a taquilla mundial. Esta secuela del hechicero se ha convertido en una de las más exitosas del UCM.

¿Tercera parte de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Recientemente esta cinta llegó a la plataforma de streaming Disney +, por lo que los fans comenzaron a especular sobre una trilogía de la película dirigida por Sam Raimi.

Escena post-crédito

En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, las escenas post créditos nos muestran a Steven caminado por las calles, pronto, se genera detrás de él un portal; aparece la hechicera Clea.

Clea sale de un portal para decirle a Strange que por su culpa provocó una incursión y ahora debe acompañarla para arreglarlo; Steven se pone su capa y saltan juntos al portal.

Ante esto, se puede intuir que sí debemos esperar una tercera entrega de Doctor Strange, sin embargo; nada está confirmado aún.