Facebook y WhatsApp dan señales de vida; se recuperaron

MÉXICO.- Desde antes de las 11 de la mañana, Facebook, WhatsApp e Instagram reportaron fallas, por lo que usuarios reportaron la situación por medio de Twitter.

Justo minutos antes de las 5 de la tarde, se comenzó a reestablecer la conexión, principalmente de Facebook; la página ya abre e incluso se ve que hay usuarios que ya comienzan a realizar publicaciones.

Después de casi seis horas de servicio, también Instagram se está restableciendo.

Mientras que en WhatsApp todavía no regresa por completo, los mensajes siguen sin poder enviarse en algunos zonas; sin embargo, hay lugares donde todavía no funciona el servicio de mensajería.

Pese a esto, parece que la aplicación está dando inicios de volver a funcionar, ya que al intentar ingresar a la versión de escritorio aparece la opción de vincular el dispositivo, pero no se conecta.

Aún así no te desesperes que las redes volverán a funcionar como antes.

Facebook and other services are finally working now, but WhatsApp (including WhatsApp Web/Desktop and the website) is still experiencing outages.#whatsappdown pic.twitter.com/h24IFpI51p

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 4, 2021