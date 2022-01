“Es poderoso’, dice Gene Simmons, de Kiss a recolector de basura mexicano

MÉXICO.- Rodrigo, un recolector de basura de Nuevo León que se disfrazó al estilo Kiss mientras realiza su trabajo, fue reconocido por el mismísimo Gene Simmons, integrante de la banda de rock. Pues a través de las redes sociales reconoció la labor del trabajador mexicano.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1

— Gene Simmons (@genesimmons) January 15, 2022