“¡Es el diablo!”, dice monja tras interrumpir sesión de fotos por un beso entre dos mujeres

MÉXICO.- Durante una sesión de fotos entre dos mujeres una monja interrumpió la sesión, pues dos mujeres que eran partícipes se estaban dando un beso. El caso se volvió viral en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Nápoles, en Italia.

Cuando las mujeres se estaban dando un beso, la monja se acerca y dice “¡Es el diablo!” y las separa, al mismo tiempo grita “¿qué estáis haciendo? ¡Es el diablo! ¡Oh, Jesús, María y José!”.

Asimismo, uno de los trabajadores de la revista Not Yet fue quien captó el momento, mientras se realizaba la sesión fotográfica. La monja no se conformo con decirles cosas, sino que también las separó. Las modelos Serena de Ferrari y Kyshan Wilson, se sorprendieron por el acto de la monja, después reaccionaron riéndose.

De acuerdo con la FanPage, la monja tenía unos 80 años de edad e hizo la señal de la cruz al ver el beso de las dos jóvenes. Las modelos también son actrices de la serie Mare Fuori.

La maquilladora Roberta Mastalà, que estaba presente en el momento de los hechos, contó a esa misma web lo que habían vivido:

“De repente, entró la monja, preguntándonos si habíamos ido a misa por la mañana, culpó a nuestra generación del coronavirus y luego se dio cuenta de que las dos modelos estaban besándose y corrió a separarlas”.

Aquí está el video que se volvió viral: