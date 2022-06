¿El Chupacabras? Captan extraña criatura en Texas

ESTADOS UNIDOS.- Captaron una criatura “aterradora” y mucho usuarios en redes sociales señalan que se trata de El Chupacabras.

Recordemos que ‘El Chupacabras’ es una de las leyendas más populares en la década de los 90, se decía que era una misteriosa criatura que deambulaba por varios estados matando ganado.

Este video lo grabaron las cámaras de seguridad de un zoológico de Amarillo, en Texas.

La cuenta de Twitter de la ciudad de Amarillo difundió una foto del extraño animal junto a una de las rejas del lugar.

¿Será una persona con sombrero? Usuarios de redes sociales no perdieron el tiempo para comentar sus mejores ideas.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT

— CityofAmarillo (@CityofAmarillo) June 9, 2022