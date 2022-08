Día del abuelo 2022: Frases e imágenes para celebrar a los abuelitos

Los abuelos son el pilar en una familia: comparten su sabiduría y patrimonio con sus hijos y nietos, formando hogares verdaderamente cálidos.

No hay nada como sentarse a la mesa para escuchar las historias que tienen para contarnos una y otra vez. Nadie consiente tanto como ellos y su abrazo nos alienta a salir adelante, por eso México tiene una fecha para celebrarlos.

¿Qué día se celebra y cuál es la razón?

El Día del Abuelo en México se celebra el 28 de agosto. ¿La razón? En 1982 se decretó conmemorar, a nivel internacional, el mes de agosto como el de la vejez; y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Abuelo, según explica la página del gobierno.

Estas son algunas frases para celebrar a nuestros abuelitos:

1. “Hay padres que no aman a sus hijos, no hay abuelo que no adore a su nieto”. – Victor Hugo.

2. “Nunca conoces el amor de un abuelo hasta que te conviertes en uno”. – Desconocido.

3. “La razón por la que los nietos y los abuelos se llevan tan bien es que tienen un enemigo común”. —Sam Levenson.

4. “A veces, nuestras abuelas y abuelos son como grandes ángeles”. — Lexie Saige.

5. “Un abuelo tiene plata en el pelo y oro en el corazón”. – Desconocido.

6. “Nadie puede hacer por los niños pequeños lo que hacen los abuelos. Los abuelos espolvorean polvo de estrellas sobre su vida”. — Alex Haley.

7. “Si nada va bien, llámame abuela”. — Proverbio italiano.

8. “Me encantaba su casa. Todo olía a viejo, gastado pero seguro; el aroma de la comida se había horneado en los muebles”. —Susan Strasberg.

9. “Convertirse en abuelo es una segunda oportunidad. Porque tienes la oportunidad de poner en práctica todas las cosas que aprendiste la primera vez y en las que puedes haber cometido errores. Todo es amor y no disciplina. No hay espina en la rosa”. — Joyce Brothers.

10. “Los abuelos siempre tienen tiempo para ti cuando todos los demás están demasiado ocupados”. – Desconocido.

11. “Los abuelos, como los héroes, son tan necesarios para el crecimiento de un niño como las vitaminas”. —Joyce Allston.

12. “El mejor lugar para estar es el regazo del abuelo”. – Desconocido.

13. “Los niños son duros, te vuelven loco y te rompen el corazón, mientras que los nietos te hacen sentir muy bien con la vida, contigo mismo y con tu capacidad de amar a alguien incondicionalmente, finalmente, después de todos estos años”. — Anne Lamott.

14. “Para los abuelos, un bebé representa ellos, sus esperanzas y sus deseos de futuro”. — Apolo.

15. “El amor es el regalo más grande que una generación puede dejar a otra”. —Richard Garnett.