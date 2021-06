Consejos para impermeabilizar tu casa antes de las lluvias

Impermeabilizar tu hogar permite que puedas mantener tu casa en óptimas condiciones. Debes estar atento a las necesidades de tu vivienda para que al llegar las lluvias el inmueble no se deteriore aún más.

A principios del mes de mayo de 2021 se presentaron lluvias en gran parte del territorio mexicano. Sin embargo, la temporada húmeda aún no inicia. Se estima que empiece formalmente a mediados de junio. ¿Cómo puedes prepararte?

¿Por qué impermeabilizar tu hogar?

La temporada de lluvia se acerca velozmente. Claro, la época ideal para hacer ajustes en la vivienda es en verano. Sin embargo, es mejor tarde que nunca.

De acuerdo alpronóstico de meteored.mx las lluvias inician formalmente en junio y serán moderadas. Esto permite que puedas hacer los ajustes pertinentes antes de los fuertes torrenciales, lo que sin duda contribuirá a evitar accidentes.

Por otro lado, debes recordar que la constante humedad deteriora los inmuebles. Con toda la contingencia sanitaria que se ha desarrollado desde hace más de un año, es necesario cuidar las propiedades, pues la pandemia no está por terminar. Más bien, siguen saliendo nuevas variantes de la covid-19.

Consejos para preparar tu casa antes de las lluvias

Si deseas evitar goteras y posibles humedades dentro de casa, será necesario aplicar selladores en varias áreas. Esto no solo impermeabiliza la zona afectada, sino también te brindará buenos acabados y gran durabilidad.

Adquiere productos de calidad . Cuando se trata de hacer reparaciones debes buscar calidad. En este sentido, un gran aliado para tapar goteras o grietas son los selladores. Los selladores le dan durabilidad y un acabado profesional.

. Cuando se trata de hacer reparaciones debes buscar calidad. En este sentido, un gran aliado para tapar goteras o grietas son los selladores. Los selladores le dan durabilidad y un acabado profesional. Elige el sellador para el tipo de reparación. En el mercado hay distintos tipos de selladores. Por ejemplo, están los acrílicos y los híbridos. Los acrílicos son idóneos para juntas de conexión, se adhieren en concreto o madera. Mientras que los híbridos se curan rápidamente e incluso bajo el agua y sirven en aluminio, concreto, metales, etc.

En el mercado hay distintos tipos de selladores. Por ejemplo, están los acrílicos y los híbridos. Los acrílicos son idóneos para juntas de conexión, se adhieren en concreto o madera. Mientras que los híbridos se curan rápidamente e incluso bajo el agua y sirven en aluminio, concreto, metales, etc. Limpia la superficie. Antes de empezar hacer las reparaciones o mantenimiento preventivo, debes limpiar el área. De esta manera el tratamiento que vayas a aplicar se adherirá fácilmente.

Antes de empezar hacer las reparaciones o mantenimiento preventivo, debes limpiar el área. De esta manera el tratamiento que vayas a aplicar se adherirá fácilmente. Haz reparaciones periódicas. Los zacatecanos deben hacer un esfuerzo para combatir la tentación de dejar todo para después. En este respecto, lo ideal es estar atento a las condiciones de la vivienda. De ese modo, se prolonga el buen estado de la casa o apartamento.

La impermeabilización es necesaria en varias zonas del hogar. Si tienes muros con bajantes pluviales te recomendamos que los revises. Así mismo, observa las condiciones del techo (aleros) y los suelos de losas.

Si han llegado las lluvias, no pienses que aún no puedes sellar o impermeabilizar. Debes elegir uno que resista la humedad y se seque en pocas horas. Claro, revisa los pronósticos de tiempo para garantizar que no caiga un caudal de agua.

No cabe duda que, estos no son tiempos para dejar deteriorar los inmuebles. En Zacatecas se está sintiendo las consecuencias de la pandemia a nivel económico. Por lo tanto, invierte tiempo en hacer tus preparativos para que la época de lluvia no dañe tus bienes.