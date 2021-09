BBVA se cayó y ocasionó múltiples memes; aquí los mejores

MÉXICO.- Desde la madrugada del domingo, los servicios del banco BBVA México comenzaron a registrar fallas en su sistema; por lo que tanto cajeros automáticos como la aplicación móvil registraron afectaciones en su uso. La falla duró más de 12 horas de intermitencia.

Usuarios de la banca móvil comenzaron a reportar que no podían realizar transacciones como traspasos, retiros y disposición de dinero en efectivo; todo a partir de la 1 de la mañana. Un usuario reportó desde la 1:37 de la mañana que no podía acceder al sistema de BBVA.

Entre las fallas también se encontraban afectaciones en los pagos con tarjetas del banco.

Por su parte, BBVA México se pronunció por medio de sus redes sociales a las 11:30 de la mañana para asegurar que presentaban intermitencia en sus servicios y que ya se encontraban “trabajando para solucionarlo cuanto antes”.

Los usuarios también reportaron que en tiendas y bancos no pudieron realizar pagos.

Debido a las múltiples fallas, internautas crearon múltiples memes para reírse de la caída de BBVA México. Estos son los mejores:

El primero en burlarse fue Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca.

No sirve la app de BBVA, no sirven los cajeros, no sirve la banca en línea, dicen que tampoco se puede pagar con tarjeta en ningún lado. Este centennial que no usa efectivo no sabe qué hacer. pic.twitter.com/wSYNT2X0Vv

— Said Eduardo (@SaidToscano_) September 12, 2021