Que no vuelva a pasar

No sé si recuerde lo sucedido hace más de una década con el virus de la influenza AH1N1 en México. Si mi memoria no se equivoca, el primer caso de este brote se dio en Veracruz en 2009 y el mundo estaba muy pendiente con lo que sucedía en nuestro país donde se tomaron las medidas pertinentes, pero desafortunadamente el flujo turístico nacional e internacional se vio seriamente afectado.

Tuve la fortuna de hacer un viaje internacional en mayo de ese año, como usted sabrá la escala aérea fue en Ciudad de México y me impactó ver que los restaurantes daban servicio en una mesa si y en otra no para evitar cualquier posible contagio. Las medidas de higiene personal se reforzaron, no se saludaba de mano, no se daba la paz en la iglesia y ante cualquier gripa la gente se quedaba en sus casas. Se vino la época de poner alcohol en gel en todos lados para desinfectarse las manos y el lavado de las mismas se incrementó considerablemente. Si hablamos de hábitos, estos se quedaron y fue una muy buena herencia de este problema.

Desafortunadamente hubo más de 2 mil muertes por el virus y, turísticamente hablando, el golpe para nosotros fue devastador, ya que el turismo internacional dejó de viajar temiendo contagiarse. En ese año como lo mencioné, tomamos un crucero por el Báltico y la gente en el mismo al enterarse de que éramos mexicanos nos sacaba la vuelta, pensaban que por solo vernos podrían adquirir el virus. Si eso hubiera pasado en estos días nuestro caso hubiera llegado hasta derechos humanos.

Actualmente el reto epidemiológico es diferente y se llama Coronavirus (2019-nCoV), punto que nos pone en alerta como país donde afortunadamente y según los noticieros nacionales no hay casos registrados. El 31 de diciembre pasado autoridades de la ciudad de Wuhan, China, informaron sobre la presencia de un conglomerado de 27 casos con un síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida, estableciendo su vínculo con un mercado de mariscos y animales.

Para el 7 de enero, las autoridades chinas informaron sobre la presencia de un nuevo coronavirus identificándolo como el posible causante de los enfermos en la zona, no tardaron Tailandia y Japón en registrar enfermos con las mismas características y con la peculiaridad de haber estado en la ciudad China antes mencionada.

El evitar que esto se haga una nueva pandemia está en nuestras manos, le recuerdo si viaja a lugares fuera de México no tome nada a la ligera, desinféctese las manos antes de comer y procure evitar aglomeraciones humanas, cargue con un gel anti bacterial y cuídese. La responsabilidad de que esto acabe pronto o se controle está solo en nuestras manos.

Estoy seguro que si este problema se hace grande en nuestro país, no habrá nada que nos levante turísticamente hablando, seamos conscientes y no olvidemos lo vivido en el pasado ya que lo peor que nos puede pasar es olvidar la historia.

FITUR 2020

Esta semana se está realizando la Feria de Turismo Internacional (FITUR) en Madrid, España, misma que menciono por ser uno de los pocos eventos pagados por la administración federal. Tristemente le comento que este año la delegación de Zacatecas no acudió debido a la falta de presupuesto para estas actividades, pero creo lo que hay que recalcar es lo visto allí y el éxito de la promoción del turismo nacional en el extranjero.

En este escaparate se presentó oficialmente el Tren Maya para el mundo como el programa de infraestructura turística más importante que se haga en la administración de nuestro presidente actual. En el stand nacional en este salón turístico mundial incluyeron una muestra de los trenes turísticos de México y por supuesto está incluido el Tren Maya.

Por medio de un visor de realidad virtual, los visitantes en el stand pueden experimentar un fragmento de los recorridos de la ruta Maya en la que transmite una sensación de movimiento a través de la selva del sureste de México. Según Miguel Torruco todos en el gobierno federal están muy contentos, ya que la inversión en esta zona del país integrará la comunicación y generará empleo. Se calcula que la inversión será entre 120 y 150 mil millones de pesos.

Según ellos, el sureste de México con el Tren Maya se puede integrar con otros trenes y generar una oportunidad de crecimiento, pues el Tren Maya será turístico, de carga y transporte. Espero de corazón que esta necedad presidencial resulte como ellos la ven, ya que como usted sabe siempre salen con que traen “otros datos”.

Que gusto me daría también que independientemente de estas presentaciones y lo demás que hagan en tierras hispanas, visualicen realmente la competencia en el stand de Las Américas por el turismo en el continente. Allí podrán ver si quieren la importancia que tiene el turismo para los países que se encuentran al sur y norte del nuestro. Insisto, desafortunadamente para nuestro gobierno el turismo actualmente no es una prioridad como lo era en el pasado.

No sabe usted querido lector el gusto que me daría ver con hechos que estoy equivocado y que lo que escribo son exageraciones, afortunadamente el tiempo es sabio y nos dará la razón a alguna de las partes.

Hasta la próxima.