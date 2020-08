Poema: Se vende o se renta

Se vende o se renta un espacio,

se vende o se renta un lugar,

se venden o se rentan viviendas,

se venden o se rentan cantones.

A quien busca independencia,

a quien busca habitación en una jurisdicción

y busca alojamiento.

Para eso es el rentar o comprar un domicilio,

un piso céntrico o no, da igual a unos y a otros no.

Un cantón es separación de la familia

es superación personal y medular para un individuo

o una familia.

Te acercas o te vas según el caso.

Es la independencia comprar o rentar una habitación,

según la adquisición de cada cual.

Es insurrecto y benéfico según el caso,

es adjudicación y autosuficiencia

según el mortal, según su cartera,

según su portal, según su zaguán,

según su entrada, según su luz o su bolsillo.

Según el sector es la adquisición,

pero no su grupo, si no el aparador en un portal virtual

que llene expectativas, muchas de ellas similares en los lares de lo posible

y en lo imposible, está lo deseado e inalcanzable aunque el bolsillo,

se queje como estómago vacío cuando se tiene hambre.

Es un escollo en el camino que nos puede quitar o amordazar

y dar paz y solaz o que nos da como una fiera rapaz mordidas

y arañazos que no nos deja trabajar, por el lugar de incertidumbre.

Por eso y más se vende o se renta un apartamento

que cubra nuestros sueños y requerimientos,

donde satisfaga nuestra necesidad de felicidad que cubra nuestros deseos

aquí , allá o acullá; para unos es refugio, para otros es hallazgo, para otros es sepulcro, para otros es insulto, para otros es fortaleza, su tótem, su acción,

su dolor, un ritual o un amor.

