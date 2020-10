Se quema casi una hectárea de maleza en la salida a Fresnillo

Zacatecas. – Casi un hectárea de maleza y hierba se quemaron la tarde del jueves cerca de tránsito pesado en la salida a Fresnillo.

Fue a espaldas del yonke el Tukan en donde se inició el incendio y el cual se extendió rápidamente por la gran cantidad de maleza seca que había.

Las autoridades de protección civil municipal con palos, palas, y piedras combatieron el fuego.

Luego de casi media hora controlaron por completo la situación; no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales. Las posibles causas del incendio fueron por el efecto lupa.

Las autoridades hicieron un llamado a no tirar colilla de cigarros, no hacer fogatas y no tirar basura, estas acciones son para evitar los incendios forestales.