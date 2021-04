Pierde el control de su auto y se va al precipicio

ZACATECAS.- Una mujer perdió el control de su camioneta y se fue al precipicio, en el fraccionamiento Villa Verde.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves, cuando la mujer se fue al interior de un autolavado en un descuido.

Hasta el lugar se movilizaron autoridades de vialidad, así como personal de Protección Civil estatal.

Se verificó que la camioneta Jeep Patriot, no tuviera derrames y no hubiera riesgo de algún incendio, al igual que se valoró el estado de salud de la conductora, quien no sufrió algún daño.

La situación se quedó finalmente a cargo de autoridades de la Policía de Seguridad Vial.