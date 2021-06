Atribuyen violencia a la ausencia de denuncia

FRESNILLO.- Las distintas autoridades coinciden en que las estrategias de combate a la violencia han fracasado y delegan la responsabilidad de denunciar y prevenir el delito a los ciudadanos.

El presidente municipal interino, Martín Álvarez Casio, expresó que de no tener participación de la ciudadanía mediante el fortalecimiento de valores, no será posible que disminuya la inseguridad.

Precisó que es necesario recuperar el tejido social y promover actividades culturales y deportivas.

Esto con el fin de que niños y jóvenes no se involucren en la delincuencia.

Álvarez Casio aseguró que la ciudadanía es la clave para que el municipio salga adelante; si no colabora ni fortalece la convivencia sana en casa, no será posible avanzar.

Admitió que Fresnillo vive una situación compleja en la que las corporaciones se ven rebasadas.

Consideró que es urgente que las autoridades estatales, a quienes les compete la atención a este problema, apliquen estrategias para la recomposición del tejido social.

El presidente municipal con licencia, Saúl Monreal Ávila, expresó que el gobierno estatal es clave para la atención a la seguridad de Fresnillo.

Aseguró que “si el gobernador del estado no mete mano dura, si el gobernador no está atento y si él no exige a sus funcionarios de seguridad, pues no van a hacer nada”.