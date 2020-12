Accidente vehicular en la carretera de Morelos deja dos heridos

MORELOS. – La tarde del miércoles se suscitó un accidente vial en el que conductores frenaos fueron los protagonistas. El primero era un hombre de Guanajuato y la otra camioneta una pareja de Durango.

Para suerte de los involucrados en los accidentes, una volcadura y una salida de camino, ninguna persona sufrió heridas graves.

Los accidentes ocurrieron en la carretera federal 45 a la altura de Hacienda Nueva.

De acuerdo a las autoridades, en la camioneta Ranualt de carga color blanca viajaba un hombre de 42 años que perdió el control y se volcó al intentar esquivar otro auto que iba en su carril.

Luego de este casi a la par, una pareja de Durango también de entre 45 y 50 años, perdieron el control y se salieron del camino.

Una mujer que viajaba en la camioneta pick up Ranger que se salió del camino resultó lesionada, pero no de gravedad, y se informó que no hubo necesidad de llevarla a un hospital.

La circulación por la zona se vio afectada en los carriles en dirección a Fresnillo. Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil estatal así como de la Guardia Nacional división caminos.