El Paquete Económico 2021, ¿más de lo mismo?

El 6 de septiembre, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentará en la Cámara de Diputados el segundo paquete económico de este gobierno.

En síntesis, el documento contiene las previsiones de cómo piensa el gobierno que la economía se comportará el siguiente año, ¿qué hará para que se cumplan esas previsiones? ¿Cuánto y cómo piensa ingresar? ¿Cuánto y en qué piensa gastar?

Es, sin duda, el principal instrumento de planeación del gobierno.

Los dos primeros paquetes económicos de AMLO, el de 2019 y el de 2020, han marcado un cambio de rumbo respecto a lo que se venía haciendo tradicionalmente por los gobiernos panistas y priístas, con un claro énfasis en los programas sociales del primer mandatario y con un marcado deseo de austeridad en el gasto público.

El principal problema es que ambos han sido elaborados sobre bases falsas.

En el de 2019, presentado por cierto por Carlos Urzúa, el primer secretario de Hacienda de López Obrador, se previó todo con la base de un crecimiento de 1.5 a 2.5%, y en el segundo, ya de Arturo Herrera, se programó todo con un crecimiento de 2%.

Ninguna de esas previsiones se cumplieron. El 2019 terminó con la economía en recesión, con la inversión huyendo inmediatamente después de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y con muchas dudas e incertidumbres sobre la capacidad gubernamental para manejar la economía.

Este año fue el debacle, primero porque ya con la recesión encima, el gobierno planteó crecimiento haciendo recortes al gasto público; y segundo, porque apenas terminado el primer trimestre, apareció la pandemia del Covid-19 y destruyó todas las previsiones.

El gobierno no supo enfrentar la crisis económica agravada por la pandemia y lo más probable es que el 2020 termine con una caída de cuando menos 10% en el Producto Interno Bruto (PIB), con las finanzas comprometidas por la necedad de invertir en una empresa quebrada, como Pemex, con al menos 12 millones de desempleados, con miles de Pymes en quiebra, con los estados y municipios en serios apuros financieros y con la calificación de la deuda de Pemex al borde de convertirse en chatarra.

La gran pregunta es: ¿planteará la Secretaría de Hacienda crecimiento económico para 2021? ¿Habrá valor para reconocer la realidad?

Por lo que se ha visto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera está espantado, confundido y con los números hechos bola. En toda esta crisis ha sido incapaz de expresar una idea económica coherente.

Herrera se ha convertido en un fiel creyente de que la economía se recuperará y que el año que entra volveremos a tener crecimiento.

La realidad es que el 2021 apunta para ser otro año de recesión económica y será el tercero en forma consecutiva.

No hay nada para prever una recuperación económica a menos que se diga que la economía está viva porque en lugar de caer 10% cae 5 por ciento.

Mientras no cambie la conducción económica, mientras no se deje de asustar a los inversionistas, mientras no se haga de lado una absurda austeridad en momentos como este y mientras el gobierno no le dé prioridad a la recuperación en lugar de sus presas, sus trenes y sus refinerías, la economía mexicana seguirá postrada.

Hasta el próximo lunes y, mientras, no deje de seguirme en mi página de Facebook Perspectivas de Luis Enrique Mercado.

*Twitter: @jerezano52