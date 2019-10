Zacatecas pierde el Fondo Minero por senadores de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados (a excepción del PT), el Senado desapareció el Fondo Minero.

Entre gritos de: “¡Zacatecas!”, la discusión se inclinó en los legisladores de la entidad. Sin embargo, la decisión final aplastó a la oposición en el senado y el recurso ahora será distribuido a nivel nacional en otros rubros.

“Solo Geovanna Bañuelos y yo lo defendimos”: Anaya

En una acalorada discusión que se extendió por más de una hora, legisladores de diversas fracciones se enfrentaron por el Fondo Minero.

En su muro de Facebook, la diputada Claudia Anaya lamentó que estuvieron a cuatro votos de evitar que desapareciera el fondo. Sin embargo, de los senadores zacatecanos, solo Geovanna Bañuelos se pronunció a favor del Fondo Minero.

“Nuestro estado tiene cinco senadores, pero solamente lo defendimos Geovanna y yo. Mi reconocimiento para ella”, explicó.

En su participación, Bañuelos llamó a Ricardo Monreal Ávila a ser solidarios para no quitarle los recursos a Zacatecas.

“¡Zacatecas, Zacatecas, Zacatecas!”

Entre gritos de: “¡Zacatecas, Zacatecas, Zacatecas!”, Monreal Ávila votó en contra de someter a discusión que el fondo siguiera existiendo.

En respuesta, el senador zacatecano insistió que él no se deja llevar y opta por el interés general y no el particular.

“Hoy se garantiza que en lugar de ir al Fondo Minero, se distribuya a un fin más noble, la educación. Se trata de un impuesto generado por las minas y hoy se plantea que se fondo sea para todas las escuelas del país. El destino de ese fondo es mejor que a municipios que no rindieron cuentas. ¡Esa es la verdad!”, exclamó.

Le caen críticas a Gómez Urrutia

En la discusión, el senador Napoleón Gómez Urrutia sostuvo que es necesario impulsar una reforma a la Ley Minera.

Al respecto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, le respondió con fuerza al dirigente minero.

“¡No venga a lavarse la cara como un líder que no supo dar la cara!”, reprochó Delgado.

Adiós a 718 millones de pesos

De acuerdo con Bañuelos, el dinero que le tocaría a Zacatecas por este fondo es de alrededor de 718 millones de pesos.

“No le arrebatemos a Zacatecas este fondo. Hoy Zacatecas tiene la mayor representación de su historia, somos cinco senadores. El Fondo Minero se creó en 2014 para remedir la pobreza”, declaró.

La senadora petista le recordó a Monreal Ávila que Zacatecas intenta salir de una deuda histórica que lo ubica entre los 10 estados más endeudados.

“Quitarle 718 millones (de pesos) ¡son palabras mayúsculas! Ayudemos al presidente desde esta trinchera a generar gobernabilidad”, declaró.

¿A dónde irá el recurso del Fondo Minero?

De acuerdo con la minuta enviada por la Cámara de Diputados, el artículo 275 precisa que la recaudación del Fondo Mineros ya no será para estados y municipios con actividad minera.

Ahora, el recurso que se recoja de este impuesto se destinará de la siguiente manera.

Infraestructura escolar: 85%.

Secretaría de Economía: 5%.

Gobierno Federal: 10%.

El artículo 271 añade que los ingresos que se obtengan por la recaudación de derechos del Fondo Minero podrán utilizarse para varios rubros.

Los objetivos principales son el mejoramiento de condiciones en centros educativos y de los servicios de salud.

Además, el recurso podría destinarse para inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano. Esto incluye remodelación y equipamiento de espacios públicos urbanos.

Se prevé que la partida de 5% del Fondo Minero que llegue a la Secretaría de Economía se utilice para fortalecimiento del sector minero. Con ello, se esperan mejorar los sistemas de registro y control de actividades mineras.

Mientras que 10% del fondo que administrará el gobierno federal se destinará a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

