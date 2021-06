CIUDAD DE MÉXICO.- Zacatecas pasa a verde en el semáforo de riesgo epidémico, así se dio a conocer en la conferencia vespertina del panorama Covid-19 en el país.

Luego de varias quincenas de que el estado permaneciera en amarillo, este viernes 4 de junio se indicó que el riesgo por Covid-19 en Zacatecas es el mínimo.

No obstante, aún continúan los protocolos sanitarios, tales como sana distancia, uso de cubrebocas, aforos reducidos en reuniones, entre otros; pues la reducción de casos no significa que no haya riesgo de contagios.

Asimismo, la Ciudad de México y el Estado de México, por primera vez, se posicionan en verde durante las próximas 2 semanas.

Por su parte, Baja California Sur, Yucatán y Tabasco presentaron un retroceso debido al incremento de casos positivos y volvieron al color naranja; igualmente, Quintana Roo permanece en este color por incremento de casos.