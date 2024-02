Xóchitl Gálvez se reúne con empresarios y jóvenes en E.U.

ESTADOS UNIDOS.- El viernes por la noche, un grupo de simpatizantes de Morena protestó contra la visita de Xóchitl Gálvez a Nueva York; la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, llamó a mantener el respeto, el diálogo y solo confrontar ideas y proyecto de país.

Algunos detractores se congregaron frente a la American Society de Nueva York, por lo que Gálvez Ruiz sostuvo que el rencor no abona a nada: “ya basta de odio”, enfatizó.

Gálvez llamó a la población a no “pelarse por los políticos” y mejor unirse para exigirles que resuelvan problemas como la inseguridad, la falta de medicamentos y la pobreza en el campo; este mensaje lo publicó en sus redes sociales, a través de un video.

La división y el odio no abonan a resolver los grandes problemas de México.

“Obviamente, hubo a quien no le gustó que yo estuviera aquí y protestaron, llenos de odio, de coraje, de rencor. Esta división no abona a nadie, yo les diría no se peleen por los políticos, mejor exijan a los políticos que resuelvan los graves problemas del país”, dijo en el video.