“Voy a ser gobernador de Guerrero”, dice Félix Salgado; alista denuncias

MÉXICO.- Félix Salgado Macedonio afirmó que se tiene que cumplir con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante un mitin en Chilpancingo, Guerrero dijo a los guerrerenses que será gobernador.

“Se los advierto, voy a ser gobernador de Guerrero“.

“La decisión del tribunal es inapelable, es el órgano máximo y no hay derecho a amparo y eso es lo que se tiene que legislar en materia electoral y que nos deja la ley en la indefensión, ya no hay otro órgano, es el máximo, es el supremo y ya dijeron, ya determinaron, ya no hay derecho a amparo, ahora hay que cumplir lo que está diciendo, tenemos 48 para sustituir al candidato, no hay más, hay que hacerlo”, dijo.