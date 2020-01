[VIDEO] Agreden policías a portero de Pumas y a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.- El portero de Pumas, Alfredo Saldívar y su esposa Mariana Clemente sufrieron agresión por parte de policías de la Ciudad de México.

En un video que publicó la esposa del jugador se aprecia cómo los policías agreden a la pareja tras pararlos de su coche sin motivo alguno.

Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa, al decirle que no se me subió encima y me golpeó”, mencionó Mariana Clemente.

https://twitter.com/Marianagrl/status/1223016969261264897?s=20