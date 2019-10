Supe que había operativo en Culiacán cuando estaba en marcha: AMLO

en CCIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se enteró que la Sedena realizaba un operativo en Culiacán hasta que ya estaba en marcha.

En conferencia de prensa, López Obrador afirmó que se le comunicó sobre el operativo para tratar de detener a Ovidio Guzmán cuando el Cártel de Sinaloa tenía rodeado a elementos de seguridad.

“Me informaron en las circunstancias en las que se estaban dando las cosas, de cómo había grupos armados y estaban llegando más”, dijo.

Sin información sobre detención de Archivaldo Guzmán

En días recientes, el New York Times reveló que durante el operativo en Culiacán también se detuvo a Archivaldo Guzmán. Sin embargo, fue liberado por miembros del Cártel de Sinaloa.

Además, habría sido el mismo Archivaldo quien dirigió el operativo para liberar a su hermano Ovidio.

Al respecto, López Obrador declaró que no tiene información al respecto y detalló que tampoco estaba enterado del operativo.

“Previó al operativo, no sabía que había orden de extradición de Ovidio Guzmán”, añadió el presidente de la República.

Seguridad pública, mi prioridad: AMLO

López Obrador declaró que el que no estuviera enterado del operativo en Culiacán no quiere decir que no le interese. “Lo que quiero es bajar la incidencia delictiva”.

El presidente de la República aseguró que su prioridad es la seguridad pública y está al pendiente sobre los índices de homicidios y robos.

“Me preocupa más lo que estoy viendo diario, el número de homicidios y de robos. Es a lo que le doy más importancia, a la seguridad pública”, refirió.

Tras el resultado en el operativo en Culiacán, López Obrador dijo que existen lineamientos generales para actuar con más cuidado. De esta manera, los operativos se realizarán mejor.