Seis meses antes, denunció Yrma Lydya a su esposo Jesús Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis meses antes de ser asesinada, denunció Yrma Lydya a su esposo Jesús Hernández por violencia familiar y múltiples agresiones.

Seis meses antes, y ante el Ministerio Público la joven señaló, que su esposo intentó ahogarla en un jacuzzi, y después la torturó con una pistola de toques.

A pesar de eso, diversas omisiones provocaron que el caso fuera enviado al no ejercicio de la acción penal.

Algunas imágenes presentadas en el noticiero Despierta con Danielle Dithurbide muestran la la denuncia que la cantante había iniciado contra su feminicida.

Asimismo, y de acuerdo con el periodista Antonio Nieto, la carpeta de investigación señala que la noche del 19 diciembre del 2021; Yrma Lydya y Jesús Hernández discutieron en un restaurante al sur de la capital.

La cantante declaró que su pareja la golpeó en el estacionamiento del restaurante y durante el trayecto a su residencia en la colonia Jardines del Pedregal.

Me dijo que era una prostituta, una golfa, y me pegó varias veces a patadas, cuando estábamos en el estacionamiento”, declaró aquella ocasión Yrma Lydya.

Por lo que, agregó que al ingresar al domicilio conyugal continuaron las agresiones hasta llegar a las amenazas de muerte.

“Me llevó jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recamara, sacó una pistola que siempre carga en su bolsa de mano, me apuntó, y me dice que me quería matar”, dijo.