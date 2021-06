Secretario de Seguridad Nacional de EU llega a México para analizar reapertura de fronteras

MÉXICO.- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, llegó a México este lunes, donde permanecerá dos días para analizar la posible reapertura de la frontera.

La frontera que tienen en común ambos países se cerró parcialmente hace un año, el 22 de marzo, por la pandemia de Covid-19.

I’ve just arrived in Mexico City for my first foreign trip as @DHSGov Secretary. I’m looking forward to a productive visit that will further strengthen the close partnership between our two nations. pic.twitter.com/aSnm3ZHIZe

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) June 15, 2021