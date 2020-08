Secretario de Gobierno da positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, dio positivo al coronavirus Covid-19.

El secretario informó en sus redes sociales que se siente bien y que continuará con todas sus labores desde casa.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, expresó a través de su cuenta de Twitter.