Samuel García pospone festejo; no le prestaron la Macroplaza

NUEVO LEÓN.- Samuel García expresó a través de sus redes sociales que el gobierno del estado no quiso prestarle la Macroplaza para festejar su ventaja en la elección y que no piensa celebrar en otro lado, por lo que pospondrá el festejo para el lunes 7 de junio.

En un clip, el senador con licencia indicó que está muy contento por los resultados en las encuestas de salida, pues lleva una diferencia de 10 puntos.

“Muy contento porque sacamos en la encuesta de salida 10.5 de diferencia, y ahorita en el PREP 37 contra el segundo lugar 28.6, vamos a ganar, la tendencia es clarísima.

“Este mensaje es para agradecerles y decirles que el evento que tenía programado para hoy en la Macroplaza, el gobierno del estado no me lo quiso prestar, y yo no pienso celebrar fuera de la Macroplaza”, explicó.