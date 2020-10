Salinas Pliego trabajará desde casa tras dar positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego, reveló que estará trabajando a distancia por el Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el propietario de grupo salinas informó que se siente bien y aprovechó para agradecer a los medios por la cobertura que le han dado a su estado de salud.

#BuenosDiasATodos 😌✌🏼 hace mucho tiempo que no me levantaba tan tarde 🥱, les cuento que me siento muy bien y desde acá sigo trabajando.

Gracias por todos sus mensajes y a todos los medios por estar pendientes de mi.

Ya hasta siento que somos buenos amigos 😌 pic.twitter.com/DtO0az0BSg

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 15, 2020