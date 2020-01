Rinden protesta titulares del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social abrió sus puertas a una sesión pública, para dar certeza y trasparencia al proceso por el cual fueron electos los nuevos funcionarios.

En sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presidida por su director general, Zoé Robledo, esta tarde rindieron protesta las y los 35 nuevos Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, antes conocidos como delegados, quienes entrarán en funciones a partir del 15 de febrero.

Robledo, destacó que los perfiles de los electos fueron los mejor evaluados en el primer Concurso de Oposición en la historia del IMSS que se realizó para designar a los nuevos representantes en cada estado.

Sé que son los mejores, sé que se evaluaron muy bien, no somos amigos, no son recomendados de nadie, no están aquí por ninguna cuota, por ningún cuate, están porque son los mejores y las mejores que nos van a ir a representar”, afirmó