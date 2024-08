Ricardo Monreal tendrá reunión plenaria para discutir la Reforma al Poder Judicial

MÉXICO.- Ricardo Monreal, senador de Morena y próximo coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados; informó que desde el 1 de septiembre iniciará la discusión de las reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador; comenzando con la reforma al Poder Judicial.

El diputado electo acudió a la Cámara de Diputados por su credencial como legislador de la 66 Legislatura.

Ricardo Monreal confirmó que será el próximo martes a las 11:00 horas, cuando se realizará la reunión plenaria.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asistirá para definir las prioridades del trabajo legislativo, que en un principio son tres iniciativas constitucionales.

El senador comentó que hasta el momento no tiene información de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, vaya a presentar una iniciativa preferente; pero seguramente en la reunión plenaria del martes, habrá información al respecto. Monreal Ávila destacó que todavía está en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en contra de la reforma al Poder Judicial, el senador Ricardo Monreal, consideró que fue desafortunado el mensaje y se excedió, por lo que no admitirán ninguna injerencia de nación extranjera.

Monreal, quien será diputado federal por cuarta ocasión, manifestó su confianza de que, en el Senado, Adán Augusto López obtenga el consenso para lograr el aval de la mayoría de los integrantes de la Cámara alta, en favor de las reformas. Reiteró que en la cámara baja antepondrá “el diálogo y no la aplanadora”.

“Yo no soy de aplanadoras, soy de razones y de principios, pero obviamente haremos valer el mandato popular. Voy a dialogar mucho con la oposición. No lo he hecho, porque esperaba este acto formal. Ya tengo mi credencial, se las voy a mostrar, pero es la cuarta ocasión que estoy aquí”, dijo.