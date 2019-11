Reportan supuesta bomba cerca de escuela en Culiacán

Las autoridades no encontraron nada pero siguen investigando el reporte. Foto: Cortesía.

SINALOA.- Una supuesta bomba afuera de una escuela en Culiacán, puso en alerta a los cuerpos de seguridad.

A través de los números de emergencia se reportó que los directivos del plantel que está cerca del “malecón viejo”, recibieron varios mensajes por WhatsApp, donde decían que dejarían la bomba a un lado de la escuela, donde está una pizzería.

Hasta este momento, las autoridades continúan verificando la veracidad del reporte y realizando recorridos aunque aseguran que no se encontró nada cerca de la escuela, de la que no dieron datos, ni en la pizzería.