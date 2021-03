Regresarán a clases presenciales alumnos de 137 escuelas de Campeche: Aysa

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador Carlos Miguel Aysa informó que los estudiantes de 137 escuelas de Campeche regresaran a clases presenciales de manera escalonada.

En conferencia de prensa el mandatario explicó que el plan de retorno se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo mencionó los puntos que se tomarán en cuenta para el regreso presencial a las aulas en abril:

Por su parte el subsecretario de Salud precisó que se comenzarán a abril los colegios en Campeche al menos 14 días después de Semana Santa.

“No queremos correr riesgos, no lo quiere correr el gobierno del gobernador Carlos Miguel Aysa. No lo quiere correr el gobierno de México y por eso trabajamos de manera coordinada y llegamos a la conclusión que es necesario abrir. Definitivamente necesitamos abrir las escuelas, pero lo vamos a hacer en forma gradual, escalonada y basados en la evidencia de un buen control”, dijo.