Reconoce AMLO que no se ha reducido incidencia en homicidio y feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), si bien afirmó que hay avances en el combate a la inseguridad, los homicidios, los feminicidios y las extorsiones han registrado incrementos.

Lo anterior lo anunció durante la conferencia Mañanera al encabezar el informe del Programa Nacional de Búsqueda y Localización.

El mandatario aseguró que la violencia heredada por sexenios pasados aún no termina de resolverse. Esto a pesar de que la mayoría de los delitos han reportado descensos en poco más de dos años de gobierno.

“Todo esto que ha sido una herencia muy dolorosa que surge a partir de que se decide enfrentar la violencia con violencia. Cuando se declara la guerrera y se dejan de atender las causas que originan la violencia; cuando se da la espalda al pueblo y se abandona a los jóvenes, y se desata la violencia en el país como nunca se ha visto. Todavía no se termina de resolver por completo este grave asunto”, admitió.

AMLO informó que los homicidios, los feminicidios y las extorsiones son los ilícitos que apenas se han contenido.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, el 51.94% predomina en las siguientes seis entidades del país: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.

Además en un informe del instituto de estadística, durante el primer semestre de 2020 se registraron 17 mil 123 homicidios en el país. Una cifra menor a la registrada en 2019, en el mismo periodo, cuando se reportaron 17 mil 776 casos.

En feminicidios, el presidente afirmó que es un delito con crecimiento. Aunque destacó que esto se debe a que contrario a lo que sucedía antes, ahora sí se clasifican como femicinicidios.

“Sostenemos y no es evadir nuestra responsabilidad, que antes no se clasificaban de esa manera. Se consideraban homicidios todas las muertes y fallecimientos de mujeres. Y ahora no, por eso se registra un incremento”, comentó previo a señalar que la extorsión también registra un alza.