¿PRI y PAN tendrán alianza en el 2024?

Foto: Cortesía.

ÉXICO.- Durante su informe ante la Asamblea Nacional del PAN, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN; señaló que buscarán “un mecanismo de acuerdo político” rumbo al 2024. Advierte que hasta hoy, la única alianza segura es con la ciudadanía; pues los panistas tienen un proyecto claro, con qué y con quiénes competir en la contienda presidencial.

El líder panista hace algunos meses señaló que definiría la alianza con otro partido; una vez que se aprobara el plan militar, ahora comentó que cuando se defina la reforma electoral.

“¡El INE no se toca y la democracia no se debilita! Ya veremos cómo votan a la hora de la verdad los partidos que se dicen opositores, estaremos observando.” “Pero hoy lo que quiero decirles es que nuestra alianza segura va a ser con la sociedad civil, que cada vez levanta más la voz con los liderazgos sociales y partidistas que no se doblan y que no le tienen miedo al régimen, y con las instituciones políticas que realmente quieran ser opositores en los hechos”.

Cortés subrayó que la apuesta es que el PAN se convertirá “en el punto de encuentro” para sumar a los opositores; pero dejó claro, sólo a aquellos que “ponen por encima el interés de la nación y no los intereses personales, por lo que no hablaremos de ningún tipo de coalición partidista si antes no se habla de cuidar y defender a México, que esa es nuestra prioridad”.

Marko Cortés, el presidente del PAN sostuvo que con esa convicción el objetivo es ganar el 2024 en todos los niveles.

La alianza y la traición

El panista señaló que en el 2021 la alianza se formó con objetivos en común y aseguró que esa traición hizo más fuerte al PAN.

“Nosotros lo hicimos ante la vista de todas y todos los mexicanos, ante la vista de Dios que nos ve como a todo buen católico cristiano. Nosotros hoy podemos ver a nuestros hijos y padres, y le podemos decir a todo México que hicimos todo lo necesario y posible para cuidar a México, que le pusimos el interés superior del país ante el interés particular o de grupo, que pensamos en el bien común, que es uno de los bienes y principios principales de Acción Nacional. “Juntos logramos fregar la ‘ley Bartlett’, pero lamentablemente no fue lo mismo en la ampliación de la fallida estratégica de la militarización, ahí no todos actuamos con la misma solidez y firmeza, ahí no todos los partidos actuamos con la misma responsabilidad y altura de miras. Pero saben ¿cuál es y se convirtió en la más clara, en la más firme oposición de México? Fue Acción Nacional, quedó claro que es Acción Nacional”.