Prevé reducción de homicidios dolosos para finales de año: AMLO

MÉXICO.- Durante la conferencia “mañanera” de hoy, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su Gobierno prevé que para finales del año la reducción de homicidios dolosos llegue al 15 por ciento.

Además, recordó que la oposición consideraba que este delito sería el Talón de Aquiles de su gobierno.

En Palacio Nacional, López Obrador reiteró que aunque no le guste a sus opositores, la estrategia de seguridad correcta es “abrazos, no balazos” que consta en que haya mejores condiciones de vida, de trabajo, mejores salarios y que haya más inteligencia que fuerza.

“Es atender las causas, no es nada más lo coercitivo, es que haya mejores condiciones de vida, de trabajo, que haya empleo, que mejoren los salarios, que no se empobrezca el pueblo, que se atienda a los jóvenes, que se moralice la vida pública. Entonces eso lleva trabajo, no es nada más, pues tener los elementos suficientes, las leyes severas, las amenazas de mano dura, `no me va a temblar la mano´, no, es, aunque no les guste, es ‘abrazos, no balazos’. Es más inteligencia que fuerza”, dijo.