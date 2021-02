Pide AMLO que la CFE libere información sobre el apagón de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió que se libere la información y se de a conocer todo sobre el expediente del apagón ocurrido el 28 de diciembre.

El medio El Universal había dado a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reservó el expediente del apagón ocurrido en diciembre. Este afectó a 10.3 millones de personas.

“Si la guardaron por alguna razón, que abran toda la información, no tenemos nada que esconder. El que nada debe nada teme, eso es nuestro escudo, es lo que nos protege”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Asimismo dijo que su gobierno procurará que se dé a conocer toda la información sobre el apagón. La cual fue bloqueada por la CFE con el argumento de que han pasado dos meses de los hechos. No hay un dictamen final y entregar estos datos implicaría un daño.

“Leí lo de la CFE, hay instrucción de que no se reserve nada. Si estoy dando a conocer cuánto papel sanitario utilizamos, me están pidiendo esa información y le di instrucciones al secretario particular que contestara, aunque sea ofensivo, grosero, pero vamos a contestar todo”, dijo López Obrador.