Pide AMLO esperar dictamen para castigar a culpables del colapso del Metro

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a que se entregue el dictamen oficial para castigar a los responsables del colapso de la Línea 12 del Metro.

Esto luego de que se le cuestionara si era necesario retirar del cargo a Marcelo Ebrard, para juzgarlo como responsable del proyecto.

La pregunta se dio luego del artículo publicado en New York Times, donde lo acusan de que los trabajos de la Línea 12 se entregaron antes de lo debido.

“Hay que esperar el dictamen. La investigación del NY Times usó filtraciones y eso no me gusta. Tengo entendido que en esta semana se dará a conocer el dictamen, en donde se explicará porqué se venció la estructura”, comentó el presidente López Obrador.

Además, explicó que no declarará nada al respecto y no se castigará a nadie, hasta que no se entregue el peritaje completo.