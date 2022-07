Periodista dice a AMLO que prefiere recibir alabanzas que preguntas en la Mañanera

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Reyna Haydee Ramírez reclamó que en la Mañanera no hay tiempo para preguntas, pues AMLO prefiere recibir alabanzas.

Lo anterior, ya que normalmente los 20 lugares ya están reservados para ciertos reporteros. Pues, de acuerdo con reportera de sonora, el tiempo destinado a la sesión de preguntas y respuestas es suficiente para que los 20 reporteros tengan la oportunidad de hablar por lo menos una vez a la semana. Pero no es así, porque “el presidente prefiere las alabanzas”.

Asimismo argumentó que recibe un trato distinto por no ensalzar al presidente como lo hacen los otros. Afirmando que es esta la razón por la que no se le permite la entrada más de dos veces al mes.

Incluso la reportera señaló haber estado “castigada” por López Obrador en 2021 al no dejarla entrar por alrededor de tres meses a hacer su trabajo.

Por lo que consiguió un amparo por censura, el cual se encuentra en revisión porque la jueza Dinora Hernández Jiménez considera que la libertad de expresión no se está violando.

“Vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que batee jonrones. Yo no soy así presidente, yo soy reportera. Si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho, usted no me da la palabra.(…) A nadie le ha castigado por 3 meses. A mi no se me ha permitido la entrada a Palacio solo porque vengo y le digo lo que interesa”, señaló la sonorense.