Papá de Debanhi, señala que su hija pudo ser secuestrada

NUEVO LEÓN.- A pocos días de que se dieron a conocer los resultados de la última autopsia, el papá de Debanhi, Mario Escobar Salazar, señaló que a su hija la secuestraron antes de morir.

Asimismo, comentó que su hija Debanhi, entró al motel Nueva Castilla y no se le vio salir, pues los resultados indican que estuvo ocho días con vida después de haber desaparecido.

Además, mencionó que la vieron cerca del Aeropuerto Internacional del Norte, en Apodaca, Nuevo León, por lo que puede presumirse un secuestro.

De igual manera señaló, que será fundamental revisar nuevamente las grabaciones de las videocámaras del motel Nueva Castilla, así como de la empresa Alcosa.

En cuanto a los videos de la compañía, dijo que aún siguen faltando entre 8 y 10 minutos de imágenes, los cuales, son determinantes, aseguró.

No obstante, ya paso mucho tiempo desde el feminicidio de Debanhi, pero las investigaciones continuarán; mediante entrevistas, videos, geolocalización del teléfono, chats de WhatsApp, entre otras cosas que permitan dar con los responsables.

Hizo un llamado a las personas que pudieran tener una pista a que acudan con las autoridades.

Además, aseguró que deben destituir a los funcionarios que participaron en la autopsia anterior por su mala práctica y dar resultados erróneos.

“Si hubo omisiones, dolo o negligencia que caigan los culpables.

A mí no me interesa quién sea, si es gente de la Fiscalía u otro tipo de gente que de alguna manera no hizo su trabajo”.