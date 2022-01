Palacio Nacional está abierto para Ricardo Monreal y sus adversarios: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las puertas de Palacio Nacional están abiertas para Ricardo Monreal y sus adversarios.

Durante La Mañanera fue cuestionado luego de la reunión plenaria que se llevó a cabo el fin de semana con los senadores de Morena.

Llamó a los legisladores a pensar en quienes lucharon por la justicia, cuando sientan que están flaqueando los ánimos.

“No dejarnos llevar, no hacerle caso al canto de las sirenas. Hay que ponerse cera en los oídos para no estar escuchando, es un momento excepcional, son tiempos interesantes los que nos tocó vivir, es un momento estelar en la historia de nuestro país, no tenemos por qué distraernos, que no nos distraiga la politiquería que no nos distraiga el individualismo”, dijo.