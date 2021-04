Otorga juez 5 suspensiones más contra padrón de telefonía móvil

MÉXICO.- El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió cinco suspensiones provisionales más a igual número de personas que impugnaron el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Esta medida cautelar es para el efecto de que no se les obligue a entregar sus datos personales y biométricos para una línea telefónica y tampoco se le cancele su registro.

Con estas resoluciones suman seis las suspensiones provisionales concedidas contra el Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Asimismo se determinó dar las suspensiones a Luis Miguel Rodríguez Alemán, Oscar Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz Rodríguez y a Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín.

También se desechó por improcedente el amparo que promovió Alan Higinio Martínez Sauza. Por lo que dieron un plazo de cinco días a Diego Emilio Leyva Peralta para que subsane las inconsistencias que presentó en su escrito.

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil tiene como finalidad crear una base de datos para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Con ello se puede colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos.

Sin embargo, el juzgador mencionó que no advierte una relación entre la entrega de datos personales como condición para tener una línea telefónica móvil y la investigación o persecución de los delitos. Además de que se podrían afectar derechos humanos.

“Dicho de otra manera, no se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de su protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar. Incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor”, explicó.