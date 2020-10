Operación Padrino, la investigación que vinculó a Cienfuegos con el narco

MÉXICO.- Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional fue arrestado por supuestos nexos con el crimen organizado; esto gracias a la ‘Operación Padrino’ que realiza la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Así se estipula en un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos que forma parte del juicio en contra del exmilitar.

Dicha investigación inició hace aproximadamente 10 años, de acuerdo con ‘Proceso’ y el periodista Ioan Grillo.

BANG – This is a massive news of another top former Mexican official being arrested in United States.

He was defense minister under Pres. Peña Nieto so this likely not related to Garcia Luna / former Calderon admin case, but let’s see… https://t.co/Wr8Yd81oiO

— Ioan Grillo (@ioangrillo) October 16, 2020