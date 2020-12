¡No más bozal!: Salinas Pliego pide no más encierro por el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas – TV Azteca, volvió a causar controversia en redes sociales. Pidió no mas encierro ni el uso del cubrebocas.

Esto luego de que felicitara al cantante norirlandés Van Morrison por su canción No More Lockdown, en la que se pide libertad para salir del confinamiento.

A través de Twitter, Salinas Pliego citó un fragmento de la canción de Van Morrison. Asimismo expresó que no quiere más encierro y pidió no más bozal (refiriéndose al cubrebocas).

Según él, “la visión del miedo” es equivocada y no se ajusta a la realidad.

“Bravo a Van Morrison por expresar lo que muchos sentimos! No más encierro… No más bozal. Después de más de 9 MESES de emergencia sanitaria y “cuarentena”, es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad”, escribió Salinas Pliego.