No instalarán 24 casillas electorales en Oaxaca por conflictos que viven en la zona

OAXACA.- El pleno del Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que no se instalarán 24 casillas electorales por lo menos en 4 poblaciones de la zona del Istmo de Tehantepec, la Sierra Sur y la cuenca del Papaloapan debido a los conflictos sociales y la resistencia de grupos.

Edgar Humberto Arias, delegado del INE, que el organismo determinó suspender la instalación de los módulos de votación para evitar posibles altercados.

El sitio más afectado será San Mateo del Mar, pues no estarán disponibles 17 casillas.

“En esta localidad regida bajo el sistema normativos internos, que traen un conflicto social muy fuerte, apenas hace un año, en ese lugar hubo una matanza.

Varios habitantes siguen bloqueando caminos, la situación es tensa, se ha estado trabajando, las autoridades no solo del estado, sino también federales en la construcción de la paz del lugar; pero después de diferentes asambleas decidieron que no querían contaminar su proceso de pacificación con el tema electoral, así que de ahí que no se van a instalar 17 casillas”.