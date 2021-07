Mueren 6 niños en Tamaulipas por desabasto de medicinas contra el cáncer

TAMAULIPAS.- Han muerto 6 niños tras la suspensión del tratamiento contra el cáncer por falta de medicamento en el norte del estado, explicó Julia Azeneth García Gómez, presidenta de la Asociación “Voluntad Contra el Cáncer”.

Indicó que no es común que un niño muera por falta de medicamento ocasionalmente; sin embargo cuando a un pequeño que recibe 2 dosis por semana, no se le aplica a la siguiente, y la recibe hasta 15 días después, el tratamiento no funciona; la escasez provocó mucha interrupción.

Cuando no se lleva el tratamiento al pie de la letra ya no es lo mismo; el desabasto de fármacos ha provocado esta interrupción en decenas de niños del estado.

El desabasto se debe a que la farmacéutica “PISA” (única empresa autorizada por la COFEPRIS para la fabricación de tratamiento en México) canceló la fabricación de este medicamento desde el inicio de la actual administración, por razones desconocidas.

El medicamento es buscado por los padres de familia, sin embargo, éste se encuentra fuera del estado, incluso en el extranjero, donde lo comercian con un precio 3 veces mayor al que se solía vender en México.

Por ahora, los 36 niños tamaulipecos que enfrentan una batalla contra el cáncer, obtienen apoyo a través de recolección de taparroscas y de la campaña “dale lata al cáncer”, la cual es apoyada por el Sistema DIF Tamaulipas y la Secretaría de Salud del Gobierno del estado.

López-Gatell habla del desabasto

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo polémicas declaraciones en las que afirmaba que hay “un golpismo” en las manifestaciones de los padres de familia que sufren desabasto de medicinas para sus hijos.

Ante tal comentario, García Gómez dijo: