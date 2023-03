Migrantes muertos en Ciudad Juárez: esto es lo último que sabemos de la tragedia humanitaria

En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) precisó que son 38 y no 40 los migrantes muertos durante el incendio registrado la noche de este lunes en la estancia ubicada en Ciudad Juárez. | Foto: Cortesía.

CHIHUAHUA.- En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) precisó que son 38 y no 40 los migrantes muertos durante el incendio registrado la noche de este lunes en la estancia ubicada en Ciudad Juárez. Además publicó la lista de migrantes que se encontraban en el lugar.

“Al final del recorrido que realizaron autoridades del Instituto Nacional de Migración por los distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención inmediata; se actualizó la cifra de personas fallecidas y se confirmaron 38 decesos”, detalló el INM.

Lista de víctimas de incendio en Cd. Juárez

Asimismo, el INM publicó la lista de nombres y nacionalidades de los migrantes que se encontraban en la estancia migratoria; durante el incendio y detalló quienes se encontraban hospitalizados.

“El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación da a conocer la relación preliminar; como un derecho humano, los nombres de las personas extranjeras que se encontraban en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua; donde se originó un incendio la noche de ayer lunes”, informó.

Colombia

Julián David Villamil Arévalo.

Ecuador

Jorge Luis Tumbaco Santiestevan.

El Salvador

​Andrés Fernando Calderón Carbajal.

​Brayan Eduardo Flamenco Quinteros.

​Carlos Alberto Pacheco Gutiérrez.

​Daniel de Jesús Varela Ramírez.

​Enrique Alfonso Melara Rivera.

​Inmer Onesi Molina Hernández (Hospital de la familia Femap).

​José Amílcar Portillo Solórzano.

​José Pedro Rivera García.

​Marvin Armides García Pacheco (IMSS 6).

​Milton Alexis Melara Melgar.

​Misael Antonio Aguilar López.

12.​Roberto Antonio Henríquez Evangelista.

Guatemala

​Bacilio Sutuj Saravia.

​Byron López Xol.

​Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot (IMSS 6).

​Cruz Ernesto Chich Marroquín.

​Diego Sau Guarchaj.

​Diego Tzaj Ixtos.

​Edwin Gilberto Ixpertay Macario.

​Eliseo Gutiérrez Valdez (Hospital de la familia Femap).

​Elvis Adelmar Pérez Esteban.

​Enrique Coy Pop.

​Eyner Anibal García Dieguez.

​Fernando Pu Castro.

​Francisco Gaspar Rojche Chiquival.

​Francisco Javier Sohom Tzoc.

​Gaspar Josue Cuc Tzinquin.

​Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum.

​Juan Fernando Quiñonez Montejo.

​Kevin Estuardo Cardona Lopez.

​Manuel Alexander Chox Tambriz.

​Marco Antonio Lucas Paiz.

​Marcos Abdon Tziquin Cuc.

​Miguel Rojche Zapalu.

​Miguel Sebastian Pedro Mateo.

​Raymundo Quib Tzalam.

​Roberto González Hernández.

​Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez.

​Santiago Caal Tzul.

​Wilson Alexander Juárez Hernández.

Honduras

​Brayan Orlando Rodríguez Funes.

​Cristhian Javier Carranza Toro.

​Dikson Aron Córdova Perdomo.

​Edin Josué Umaña Madrid.

​Higinio Alberto Ramírez Torres (Hospital de la Familia Femap).

​Jesús Adony Alvarado Madrid.

​José Alfredo Hernández Muñoz.

​José Ángel Ceballos Molina.

​José Armando Rivera Muñoz.

​Juan Carlos De Jesús Gómez (Hospital de la Familia Femap).

​Juan Carlos Trochez Aguilar.

​Oscar Danilo Serrano Ramírez.

​Oscar Pineda Torres.

Venezuela

​Carlos Eduardo Rodríguez Cordero.

​Masculino Desconocido Sin Identificar.

​Eduardo De Jesús Carballo López (Hospital De La Familia Femap).

​Jeison Daniel Catari Rivas (Hospital De La Familia Femap).

​Jesús Eduardo Velásquez Perdomo (Hospital De La Familia Femap).

​Joel Alexander Leal Peña.

​Orangel José López Guerrero.

​Orlando José Maldonado Pérez.

​Oscar José Regalado Silva.

​Rafael Mendoza Mendoza.

​Rannier Edelber Requena Infante.

​Samuel José Marchena Guilarte.

​Stefan Arango Morillo (Hospital de la Familia Femap).

“Lo anterior se hace por tratarse de una tragedia en la que, garantizar el acceso a la información pública; ayudará a los familiares de las víctimas a conocer si uno de los suyos se encontraba en la estancia del INM“, finalizó la dependencia.

El Salvador exige investigación exhaustiva por muerte de migrantes en estación de Cd. Juárez

El Salvador condenó la actuación del personal que derivó en esta tragedia y exigió una investigación exhaustiva; luego de haberse difundido un video en redes sociales que muestra que los ciudadanos extranjeros quedaron encerrados durante el incendio.

“El gobierno de El Salvador expresa su más enérgica condena a las gravísimas acciones del personal de la estación migratoria de Ciudad Juárez, México; durante el incendio que dejó decenas de fallecidos de distintas nacionalidades; entre ellos varios salvadoreños”, dijo el gobierno en un comunicado divulgado cerca de la medianoche del martes.

“Exigimos a las instancias pertinentes que investiguen a fondo lo sucedido y lleven a los responsables ante la justicia”, agregó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el martes en su mañanera que las autoridades creían que el incendio; uno de los desastres de este tipo más mortífero en años, estalló después de que algunos migrantes prendieron fuego a los colchones; en una protesta después de descubrir que serían deportados.

No obstante, en el video de 30 segundos, tres personas con uniformes oficiales pasan caminando, pero no intentan abrir la puerta. Al final del video, el humo es tan denso que ya no se puede ver la celda.

En tanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que le informaron que a los responsables directos los entregaron a los investigadores.

Tragedia de migrantes pudo haberse evitado, reclama ONU a México

Estos hechos provocaron reacciones a nivel internacional, empezando por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que pidió que este caso se investigue a fondo.

De tal manera que, en un comunicado, la oficina del secretario general, António Guterres; “insta a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de este trágico suceso; y reitera su compromiso de seguir trabajando con las autoridades de los países en los que se producen movimientos mixtos de personas; para establecer vías de migración más seguras, reguladas y organizadas”.

Sin embargo, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU lamentó estos hechos, y dijo que “esta fue una tragedia que se pudo haber prevenido”. La oficina de las Naciones Unidas en México recordó que “los pactos mundiales de 2018 para la Migración y sobre Refugiados; llaman a establecer alternativas a la detención que no sean privativas de la libertad”.

Al respecto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; recordó que en fechas recientes se han dado otros accidentes en los que personas que buscaban llegar a Estados Unidos perdieron la vida.

“Estos casos son un recordatorio de los riesgos de la migración irregular y de los peligros que corren ante la avaricia de los traficantes de personas. Los gobiernos de México y Estados Unidos deben de trabajar para componer un sistema de migración quebrado”; añadió.

Por otro lado, el comisionado del INM, Francisco Garduño, acudió a los hospitales a visitar a los migrantes heridos y les informó; que autoridades migratorias les proporcionarán tarjetas de visitante por razones humanitarias y cubrirán los gastos médicos.