Matan a cinco en central de autobuses “Estrella de Oro”

CUERNAVACA.- Esta mañana un grupo armado ingresó a la central de autobuses “Estrella de Oro” en Cuernavaca, Morelos y abrieron fuego contra civiles en la central ubicada en la colonia Las Palmas .

Según los primeros informes, los hechos ocurrieron aproximadamente entre cinco y seis de la mañana. Fallecieron cinco personas en los andenes a causa del tiroteo del cual los perpetradores del acto huyeron de inmediato.

Los datos que no se han hecho públicos son los generales de las víctimas del sangriento evento, tampoco se sabe si eran trabajadores de ahí o si eran usuarios.

Tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional acordonó la zona, además cerraron la circulación vial en la avenida donde se encuentra ubicada la central, la cual es una de las más transitadas.

Durante el mandato del del gobernador Cuauhtémoc Blanco desde octubre del 2018 hasta julio del presente año, se incrementó el número de crímenes(homicidios) registrados un 21.36% a diferencia de la administración predecesora.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a lo largo de diez meses de gestión del gobernador, se han contabilizado 943 homicidios, mientras que en la anterior administración, del 2017 al 2018 se contabilizaron 777.

Cuauhtémoc Blanco asegura que la inseguridad fue heredada de las administraciones anteriores. Hoy en la mañana afirmó que mantiene firme su responsabilidad de recuperar la paz social.

“Eso es una responsabilidad (la violencia) es una carga que traemos de administraciones pasadas y seguimos asumiendo nuestra responsabilidad, yo se lo he dicho a la gente que no es nada fácil, hay mucha gente involucrada, que está metida con la delincuencia organizada”.

Añadió:

“Yo no me echo para atrás, yo voy de frente (…), no evadimos esa responsabilidad; tanto el almirante como yo y vamos a seguir trabajando para darle paz a la ciudadanía”.