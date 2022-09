Mariana Rodríguez y Samuel García esperan bebé

NUEVO LEÓN.- Mariana Rodríguez, empresaria y creadora de contenido; junto a Samuel García, gobernador del estado; están esperando bebé.

Lo compartió en sus redes sociales, la titular de “AMAR a Nuevo León”. Se ve feliz por la llegada de su primer hijo.

Mariana ha compartido en su cuenta de Instagram que disfruta los síntomas que ha tenido, mayormente nauseas durante el día.

La influencer compartió un video donde se pueden escuchar los latidos de su bebé, ayer anunció su embarazo; no detalló cuántos meses tiene de embarazo.

En el video se puede ver el fragmento de un eco, en el que suenan los latidos del bebé, seguido de una grabación en la que ambos le están dando la noticia a sus familias.

“Te pedí con toda mi fuerza al universo”, escribió Mariana en Instagram

“Yo la conocí en la playa, desde que la vi caí redondo, pero ella me agrego a Facebook, me estaba casando, luego me enteré de que mi suegra le marcó y le dijo aquí anda el diputado, quería ligarme y yo andaba como pez en el agua, libre”, declaró Samuel García para Telediario.