Margarita Zavala responde a AMLO “México libre lo encabezo yo”

MÉXICO.- Este sábado, Margarita Zavala respondió al mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicando que la organización México Libre está encabezada por ella.

Zavala señaló en su cuenta de Twitter que AMLO busca amenazar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También destacó que en el mensaje, el Presidente confesó que ejerció presión sobre el INE, ya que afirmó que la negativa del registro al partido fue un triunfo del pueblo.

Sr Presidente México Libre lo encabezó yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar

Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México https://t.co/TGybFyKBEF

— Margarita Zavala (@Mzavalagc) September 5, 2020