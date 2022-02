Marchan por el skater Mario Sáenz; dicen que es inocente

MÉXICO.- Se manifestaron alrededor de 600 personas para exigir justicia por Mario Sáenz, quien consideran fue sentenciado injustamente por el feminicidio de su novia Victoria Pamela Salas.

Convocados por la familia del skater, marcharon desde el Ángel de la Independencia al Senado de la República, pues aseguran que no hay pruebas suficientes en su contra.

“El no estuvo en tiempo y forma, con localización, con ADN, con testimoniales y con muchísimas cosas se ha demostrado que Mario no estuvo en ese lugar, queremos justicia para la chica que ya está hoy en el cielo y no se puede defender, no puede hablar, pero yo puedo hablar por ella y por Mario, el que Mario esté preso no es justicia, queremos justicia”, dijo Katia Zambrana, mamá de Mario Sáenz.